Росіяни збільшують склад штурмових груп на Лиманському напрямку

Зауважимо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, на Лиманському напрямку минулої доби ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

Варто також додати, що минулої доби російська армія втратила понад 800 військових. Українські захисники також знищили:

два танки,

дві броньовані машини,

50 артилерійських систем,

одну РСЗВ,

один засіб протиповітряної оборони.

Крім того, було ліквідовано 222 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки ворога.