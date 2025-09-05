UA

Росіяни збільшують склад штурмових груп на Лиманському напрямку

Фото: російські війська збільшують склад штурмових груп на Лиманському напрямку (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

На Лиманському напрямку окупанти намагаються посилити штурми та збільшити кількість штурмових груп, проте всі їхні атаки українські захисники успішно відбили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

ОСУВ "Дніпро" оновило оперативну інформацію про перебіг бойових дій в їх зоні відповідальності за 4 вересня 2025 року.

За їх словами, зокрема, на Лиманському напрямку  ворог докладає зусиль, щоб підвищити інтенсивність штурмових дій та збільшити склад штурмових груп.

"Українські війни відбили всі атаки загарбників біля Греківки, Нового Миру, Новомихайлівки, Карпівки, Шандриголового, Торського та у Серебрянському лісництві", - зазначили військові.

 

Зауважимо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, на Лиманському напрямку минулої доби ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

Детальніше про ситуацію по кожному з напрямків фронту та оновлені карти бойових дій можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто також додати, що минулої доби російська армія втратила понад 800 військових. Українські захисники також знищили:

  • два танки,
  • дві броньовані машини,
  • 50 артилерійських систем,
  • одну РСЗВ,
  • один засіб протиповітряної оборони.

Крім того, було ліквідовано 222 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки ворога.

