Росіяни збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області, - ОВА

За його словами, за останню добу зафіксовано понад 450 обстрілів, було зруйновано 11 цивільних будинків. Здебільшого йдеться про руйнування на прифронтовій території.

"Ми бачимо збільшення інтенсивності - вона щодня нарощується. Якщо місяць назад в день було 200-250 обстрілів на добу, то наразі це 400+ обстрілів на добу, а бувало 500-550 обстрілів", - сказав Федоров.

Він зазначив, що ворог зазвичай атакує такі населені пункти як Роботине, Гуляйполе та Оріхів.

"Це фронтові населені пункти, які найчастіше перебувають під ворожими обстрілами", - додав глава ОВА.