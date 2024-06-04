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Россияне увеличивают интенсивность обстрелов Запорожской области, - ОВА

Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска увеличивают интенсивность обстрелов Запорожской области. Ежедневно фиксируется более 400 вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, за последние сутки зафиксировано более 450 обстрелов, было разрушено 11 гражданских домов. В основном речь идет о разрушениях на прифронтовой территории.

"Мы видим увеличение интенсивности - она ежедневно наращивается. Если месяц назад в день было 200-250 обстрелов в сутки, то сейчас это 400+ обстрелов в сутки, а бывало 500-550 обстрелов", - сказал Федоров.

Он отметил, что враг обычно атакует такие населенные пункты, как Работино, Гуляйполе и Орехов.

"Это фронтовые населенные пункты, которые чаще всего находятся под вражескими обстрелами", - добавил глава ОВА.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области, включая города Токмак, Мелитополь и Бердянск.

На протяжении всей полномасштабной войны в регионе ведутся ожесточенные бои, повлекшие значительные разрушения и жертвы среди мирного населения.

Также россияне обстреливают прифронтовые населенные пкнкты из различных видов оружия.

Например, 29 апреля в течение суток оккупанты 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населённых пунктов.

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