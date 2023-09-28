Росіяни збільшили вдвічі кількість кібератак, але їх критичність знизилась, - Bloomperg

Видання зазначає, що п

Тепер Росія атакує ЗМІ та телекомунікації, місцеві правоохоронні та урядові установи, які збирають докази військових злочинів, а також збирає дані про полонених росіян, що можуть постати перед судом за військові злочини.

Російські кібератаки

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

А днями голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявляв, шо росіяни атакують комп'ютерні системи прокуратури, яка збирає докази військових злочинів РФ.

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