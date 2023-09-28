Россияне увеличили вдвое количество кибератак, но их критичность снизилась, - Bloomperg

Издание отмечает, что

Теперь Россия атакует СМИ и телекоммуникации, местные правоохранительные и правительственные учреждения, собирающие доказательства военных преступлений, а также собирает данные о пленных россиянах, которые могут предстать перед судом за военные преступления.

Российские кибератаки

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

А на днях глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявлял, что россияне атакуют компьютерные системы прокуратуры, собирающей доказательства военных преступлений РФ.

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