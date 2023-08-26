ua en ru
Сб, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни збільшили перекидання військової техніки морем, - "Атеш"

Субота 26 серпня 2023 15:07
UA EN RU
Росіяни збільшили перекидання військової техніки морем, - "Атеш" Фото: росіни збільшили перекидання військової техніки морем (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти останнім часом посилили перевезення вантажними кораблями через керченську протоку. В основному перевозять техніку й інше необхідне для армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал військового руху "Атеш".

"Вони перевозять техніку і все необхідне постачання для ВС РФ. Зроблено це, ймовірно, з метою зменшити частку перевезення мостом і убезпечити свої війська від логістичного колапсу в разі знищення мосту. Вони напевно щось знають", - пише військовий рух.

Зокрема канал зазначає, що в Криму перебуває багато українських агентів, які оперативно доповідають про переміщення логістики ворога.

Ситуація в Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченню російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Як відзначав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, завершення війни означатиме повну перемогу України й встановлення контролю над всією нашою територією станом на 1991 рік. Зокрема для деокупації Криму знадобиться проведення наземної операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Темпи прискоряться, а у ТЦК буде більше даних? Відповіді на питання про мобілізацію в Україні
Темпи прискоряться, а у ТЦК буде більше даних? Відповіді на питання про мобілізацію в Україні
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші