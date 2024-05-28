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Росіяни збільшили кількість штурмів Часового Яру, активно б'ють артилерією, - ЗСУ

Фото: українські військові у Часовому Яру (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська збільшили кількість штурмів Часового Яру у Донецькій області, активно застосовують техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

Як розповів Волошин, росіяни зменшили кількість авіаударі, але натомість активно б'ють артилерією. За минулу добу було зафіксовано понад 1100 мінометних та артилерійських обстрілів.

"Останнім часом ворог проводить штурми із застосуванням техніки. В середньому ворожа армія проводить 5-6 штурмів на добу. За минулу добу на тому напрямку наші захисники знищили 47 окупантів, 107 отримали поранення. Середня статистика - ворог втрачає 50-60 військових під час штурмів", - зазначив речник.

Нагадаємо, вчора Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська концентрують удари під Часовим Яром.

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