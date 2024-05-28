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Россияне увеличили количество штурмов Часового Яра, активно бьют артиллерией, - ВСУ

Фото: украинские военные в ЧЧасовом Яру (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска увеличили количество штурмов Часового Яра в Донецкой области, активно применяют технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОВГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

Как рассказал Волошин, россияне уменьшили количество авиаудары, но активно бьют артиллерией. За прошедшие сутки было зафиксировано более 1100 минометных и артиллерийских обстрелов.

"В последнее время враг проводит штурмы с применением техники. В среднем вражеская армия проводит 5-6 штурмов за сутки. За прошедшие сутки на том направлении наши защитники уничтожили 47 оккупантов, 107 получили ранения. Средняя статистика - враг теряет 50-60 военных во время штурмов", - отметил спикер.

Напомним, вчера Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска концентрируют удары под Часовым Яром.

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