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Росіяни збили свій штурмовик Су-25

Фото: Росіяни збили свій штурмовик Су-25 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В російських Телеграм-каналах сьогодні поширюються дописи з зображенням штурмовика Су-25 та підписом "Вічного польоту, брате". Проте Україна не має відношення до збиття літака РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука.

"Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25!", - наголосив Олещук.

Фото: допис з російських пабліків (t.me/MykolaOleshchuk)

За його словами, збиття літака РФ це чіткі та злагоджені дії російських зенітників.

"За що їм "велике спасибі" від усього українського народу!", - додав він.

Росіяни збивають свою авіацію

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли російські окупанти збивають свої ж літаки та вертольоти.

Раніше російські пабліки повідомили, що окупанти збили власний Мі-8МТВ-5. В результаті чого екіпаж загинув. При цьому самі загарбники не приховують, що "дружній вогонь" вже не рідкість і практично став традицією.

Крім того, як пишуть у соцмережах, першу одиницю авіації, яку РФ втратила у війні в Україні, теж збила їхня власна ППО.

Детальніше про те, чому росіяни збивають свою авіацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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