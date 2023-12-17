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Россияне сбили свой штурмовик Су-25

Фото: Россияне сбили свой штурмовик Су-25 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В российских Телеграмм-каналах сегодня распространяются сообщения с изображением штурмовика Су-25 и подписью "Вечного полета, брат". Однако Украина не имеет отношения к сбиванию самолета РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

"Могу уверенно сказать, что не украинское ПВО сбило российский штурмовик Су-25!", - подчеркнул Олещук.

Фото: сообщение из российских пабликов (t.me/MykolaOleshchuk)

По его словам, сбивание самолета РФ - это четкие и слаженные действия российских зенитчиков.

"За что им "большое спасибо" от всего украинского народа!", - добавил он.

Россияне сбивают свою авиацию

Напомним, что это не первый случай, когда российские оккупанты сбивают свои же самолеты и вертолеты.

Ранее российские паблики сообщили, что оккупанты сбили собственный Ми-8МТВ-5. В результате чего экипаж погиб. При этом сами захватчики не скрывают, что "дружеский огонь" уже не редкость и практически стал традицией.

Кроме того, как пишут в соцсетях, первую единицу авиации, которую РФ потеряла в войне в Украине, тоже сбила их собственная ПВО.

Детальнее о том, почему россияне сбивают свою авиацию можно узнать в материале РБК-Украина.

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