Чому окупанти збивають свою військову авіацію? Ігнат назвав ймовірну причину

Те, що російські окупанти збивають свої власні літаки та вертольоти може пояснюватись так званим "дружнім вогнем". І такі випадки трапляються вже не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Є такий вираз friendly fire ("дружній вогонь"). Не виключено, що літальні апарати можуть потрапляти під "дружній вогонь" через нескоординованість дій", - розповів Ігнат.

За словами спікера, це вже не перші випадки. Крім того, "зрештою у багатьох війнах таке трапляється".

"Те, що вони (окупанти, - ред.) скиглять, то це ми теж бачимо, фіксуємо. Це ще одне підтвердження. Як кажуть у нас у Повітряних силах - це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату літака/гелікоптера від власної зброї. Це для нас чудова інформація", - констатував Ігнат.

РФ збила власний вертольот Мі-8

Російські паблики повідомили, що окупанти збили власний Мі-8МТВ-5. Екіпаж загинув. При цьому самі загарбники не приховують, що "дружній вогонь" вже не рідкість і практично став традицією. Крім того, як пишуть у соцмережах, першу одиницю авіації, яку РФ втратила у війні в Україні, теж збила їхня власна ППО.

Нагадаємо, в ході спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську, зокрема, було знищено дев'ять російських вертольотів.