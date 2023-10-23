ua en ru
Пн, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому окупанти збивають свою військову авіацію? Ігнат назвав ймовірну причину

Україна, Понеділок 23 жовтня 2023 09:22
UA EN RU
Чому окупанти збивають свою військову авіацію? Ігнат назвав ймовірну причину Фото: чому окупанти збивають свою військову авіацію (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Те, що російські окупанти збивають свої власні літаки та вертольоти може пояснюватись так званим "дружнім вогнем". І такі випадки трапляються вже не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Є такий вираз friendly fire ("дружній вогонь"). Не виключено, що літальні апарати можуть потрапляти під "дружній вогонь" через нескоординованість дій", - розповів Ігнат.

За словами спікера, це вже не перші випадки. Крім того, "зрештою у багатьох війнах таке трапляється".

"Те, що вони (окупанти, - ред.) скиглять, то це ми теж бачимо, фіксуємо. Це ще одне підтвердження. Як кажуть у нас у Повітряних силах - це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату літака/гелікоптера від власної зброї. Це для нас чудова інформація", - констатував Ігнат.

РФ збила власний вертольот Мі-8

Російські паблики повідомили, що окупанти збили власний Мі-8МТВ-5. Екіпаж загинув. При цьому самі загарбники не приховують, що "дружній вогонь" вже не рідкість і практично став традицією. Крім того, як пишуть у соцмережах, першу одиницю авіації, яку РФ втратила у війні в Україні, теж збила їхня власна ППО.

Нагадаємо, в ході спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську, зокрема, було знищено дев'ять російських вертольотів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетою Х-59: скільки вдалося збити
РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетою Х-59: скільки вдалося збити
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ