Українські військові знищили гелікоптер росіян на сході
Ілюстративне фото: українські військові знищили гелікоптер росіян на сході (wikipedia.org)
Українські захисники збили ударний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на східному фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
"Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні Генштабу.
При цьому більш докладні деталі знищення ворожого гелікоптера військове командування поки не розкриває.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили російський вогнемет ТГС-1А "Солнцепек".
Також ми писали, що минулої доби 14 лютого українські військові знищили шість складів і один командний пункт окупантів.
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