ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові знищили гелікоптер росіян на сході

Новость на русском →
Середа 15 лютого 2023 18:08
Українські військові знищили гелікоптер росіян на сході Ілюстративне фото: українські військові знищили гелікоптер росіян на сході (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники збили ударний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на східному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні Генштабу.

При цьому більш докладні деталі знищення ворожого гелікоптера військове командування поки не розкриває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили російський вогнемет ТГС-1А "Солнцепек".

Також ми писали, що минулої доби 14 лютого українські військові знищили шість складів і один командний пункт окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян