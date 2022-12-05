Россияне терпят большие потери под Бахмутом: карты боев

Россияне продолжают нести большие потери при попытках взять Бахмут, а ВСУ не прекращают атак на линии Сватова-Кременное.

Контрнаступление на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Украинские войска продолжают контрнаступление в направлении Сватового. Минобороны России утверждает, что российские войска сорвали украинский штурм в 28 км северо-западнее Сватового вблизи Куземовки Луганской области и Ягодного Харьковской области. На геолокационных кадрах, опубликованных в этот день, видно, как украинские войска наносят удары по российским позициям северо-западнее Сватового вблизи Стельмаховки и Кривошиевки Луганской области. Российский военный блоггер заявил, что украинские войска, вероятно, усилят наступление на Куземовку, а также на трассу Р-66 между Сватовым и Кременной.

Также украинские войска продолжили контрнаступательные операции в направлении Кременной в условиях ограниченных контратак России. Министерство обороны России заявило, что российские войска сорвали украинские штурмы вблизи Кременной и уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы в пределах 5 км юго-западнее Кременной возле Дибровы.

Российский военный блоггер утверждает, что российские войска отразили украинский штурм в районе реки Журавка Балка (16 км к северо-западу от Кременной). что ни российские, ни украинские силы не контролируют населенный пункт. Бывший посол так называемой "ЛНР" в РФ Родион Мельник заявил, что российские официальные лица зафиксировали формирование украинских ударных группировок в районе Кременной.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские нападения в 17 км к северо-западу от Кременной в районе Площадки и в пределах 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки. Также Генштаб сообщил, что российские войска продолжили регулярный огонь косвенным наведением вдоль линии столкновения на востоке и западе Луганской областей.

Российские источники сообщили, что украинские войска продолжали наносить удары по тыловым районам Луганской области 4 декабря. Российские источники утверждают, что украинские войска избивали по Новокрасному и Алчевску Луганской области с ракет HIMARS.

Бои на Донбассе

4 декабря русские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки к северо-востоку от Бахмута в районах Берестового, Белогоровки, Яковлевки, Соледара и Бахмутского и к югу от Бахмута в районе Опытного, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Украинские и грузинские источники подтвердили, что в последние дни российские войска оцепили украинский отряд с грузинскими добровольцами близ Бахмута, ранив грузинского командира и убив шестерых грузинских добровольцев. Кадры в социальных сетях, опубликованные украинскими военными, показывают тяжелые бои к югу от Бахмута в Опытном, а российские военные блоггеры утверждают, что захват Опытногоо имеет решающее значение для дальнейшего продвижения России в Бахмут. Кроме того, российские источники утверждали, что украинские войска провели неудачную контратаку в Курдюмовке (13 км юго-западнее Бахмута) и продолжаются бои в нескольких населенных пунктах к югу от Бахмута.

Вероятно, российские силы будут продолжать нести большие потери во время операций вокруг Бахмута. Спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что российские войска за сутки в боях вокруг Бахмута несут потери около 50 раненых и 50 убитых. Череватый также отметил, что российские войска получили приказ не доводить артиллерийские снаряды на 100 км до линии фронта в районе Донецка из-за недавних успешных украинских ударов по российским складам боеприпасов.

В Пограничной службе также сообщили, что украинские войска 3 декабря сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в окрестностях Бахмута. Российские операции вокруг Бахмута продолжают тратить живую силу, боеприпасы и другие военные средства, в то же время достигая ограниченных тактических достижений, обладающих ограниченной оперативной полезностью, как ранее оценивало ISW.

4 декабря российские войска продолжили наземные атаки в районе города Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные штурмы вблизи Водяного, Первомайского, Веселого, Марьинки и Новомихайловки, по всей западной окраине города Донецка. и 11-го полка отражают украинскую атаку на северо-западной окраине Донецка вблизи Песков. Российские военные блоггеры заявили, что войска 11-го полка ДНР очищают украинские укрепления под Первомайским. Российские источники также утверждают, что российские войска продвинулись в Марьинку (на юго-западной окраине Донецка) и оттеснили украинские войска в окрестности населенного пункта.

4 декабря русские войска продолжили оборону в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей. Министерство обороны России утверждает, что российские войска отразили серию ограниченных украинских контратак, чтобы восстановить утраченные позиции юго-западнее Донецка в районе Угледара. Российские войска продолжили регулярные обстрелы вдоль линии столкновения в этом районе.

Ситуация на юге

4 декабря русские войска продолжили регулярные обстрелы Херсонской области. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска часто обстреливают мирные районы Херсонской области, в том числе Херсон. Украинские источники сообщили, что российские войска обстреляли Антоновку на северо-восточной окраине Херсона. Украинский источник сообщил, что украинские войска нанесли удар по Чаплинке (40 км к югу от Новой Каховки на трассе Т2202 Новая Каховка-Армянск), где украинские официальные лица часто сообщают об ударах по сосредоточению российских сил.

Также российские силы продолжали регулярные обстрелы западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях. Украинские официальные лица сообщили, что российские силы обстреляли Никополь и Марганец на северном берегу Каховского водохранилища.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что российские войска обстреляли район порта Очаков чуть севернее Кинбурнской косы. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские войска нанесли удар по сосредоточению российских войск вблизи Первомайского Запорожской области. Спутниковые снимки от 30 ноября показывают, что российские войска строят укрепления, в том числе противотанковые постройки "Зубы дракона" в Запорожской области к северу от Мелитополя.