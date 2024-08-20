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Росіяни зазнають величезних втрат на Покровському напрямку, - АТЕШ

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час штурмів на Покровському напрямку російські війська зазнають величезних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агент "АТЕШ" з 15-ї ОМСБ РФ повідомив, що росіяни виділили великі сили для штурмів. Бажання окупантів швидко захопити Покровськ обертається для них величезними проблемами.

Так, 15-та бригада зазнає великих втрат: особовий склад і техніка задіяні в масовому порядку, але коли техніка виходить з ладу, солдати втрачають координацію, що призводить до хаосу і збільшення втрат.

Водночас матері та дружини військовослужбовців пишуть листи російському диктатору Володимиру Путіну з проханням розібратися в ситуації, але їм лише радять звертатися в інші інстанції.

Фото: t.me/atesh_ua

Ситуація на фронті та втрати РФ

За даними Генштабу, за сьогодні, 20 серпня, на фронті відбулося 87 ворожих атак. При цьому найбільш активно росіяни діють на Покровському напрямку, де провели понад третину від усіх атак.

Протягом останньої доби російські війська втратили 1330 солдатів, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та іншу техніку.

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали близько 601 800 окупантів.

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