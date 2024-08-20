Россияне несут огромные потери на Покровском направлении, - АТЕШ

Агент "АТЕШ" из 15 ОМСБ РФ сообщил, что россияне выделили большие силы для штурмов. Желание окупантов быстро захватить Покровск оборачивается для них огромными проблемами.

Так, 15-я бригада несет большие потери: личный состав и техника задействованы в массовом порядке, но когда техника выходит из строя, солдаты теряют координацию, что приводит к хаосу и увеличению потерь.

В то же время, матери и жены военнослужащих пишут письма российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, но им лишь советуют обращаться в другие инстанции.

Фото: t.me/atesh_ua