Росіяни заздалегідь готували ІПСО щодо наступу на Харківську область

Російська пропаганда розпочала свою психологічну операцію ще до наступу в Харківській області. Проте вчора кількість ворожої ІПСО значно зросла.

Про це розповів аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Окупанти ще з березня розпочали психологічну операцію інформаційного супроводу бойових дій на півночі Харківської області, що розпочалися вчора.

Проте, за словами аналітика, саме 10 травня було зафіксовано зростання кількості вкидів, фейків, які були спрямовані саме на Харків, на жителів міста й області й, зокрема, стосувалися взагалі харківського регіону.

“Що стосується інформаційного супроводу вчорашніх бойових дій, які, вочевидь будуть, продовжуватися сьогодні, то мережа російських воєнкорів та інших медіаканалів, які використовуються для розповсюдження такої інформації, повідомляли, що російська армія з успіхом наступає, займає якісь населені пункти, закріплюється, бере в полон величезну кількість українських військових, ті тікають, залишають позиції, і ось-ось Харків буде взятий в кліщі і так далі”, - розповів Жуков.

Аналітик пояснив, що такими повідомленнями росіяни хочуть поширити панічні настрої, перебільшити свої успіхи і демотивувати, деморалізувати як цивільних, так і військових.

За словами Жукова, це стандартна практика бойових дій.

“Відволікаючі маневри, розвідка боєм можуть використовуватися для введення противника в оману. Будь-які бойові дії мають інформаційний супровід. До цього треба завжди бути готовими”, - зазначив він.

Жуков наголосив, що треба, в першу чергу, орієнтуватися на офіційні повідомлення і пропускати поза увагою ті вкиди, які робляться з російської сторони.