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Росіяни заздалегідь готували ІПСО щодо наступу на Харківську область

Харківська область, Субота 11 травня 2024 16:17
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Росіяни заздалегідь готували ІПСО щодо наступу на Харківську область Фото: росіяни заздалегідь готували ІПСО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська пропаганда розпочала свою психологічну операцію ще до наступу в Харківській області. Проте вчора кількість ворожої ІПСО значно зросла.

Про це розповів аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Окупанти ще з березня розпочали психологічну операцію інформаційного супроводу бойових дій на півночі Харківської області, що розпочалися вчора.

Проте, за словами аналітика, саме 10 травня було зафіксовано зростання кількості вкидів, фейків, які були спрямовані саме на Харків, на жителів міста й області й, зокрема, стосувалися взагалі харківського регіону.

“Що стосується інформаційного супроводу вчорашніх бойових дій, які, вочевидь будуть, продовжуватися сьогодні, то мережа російських воєнкорів та інших медіаканалів, які використовуються для розповсюдження такої інформації, повідомляли, що російська армія з успіхом наступає, займає якісь населені пункти, закріплюється, бере в полон величезну кількість українських військових, ті тікають, залишають позиції, і ось-ось Харків буде взятий в кліщі і так далі”, - розповів Жуков.

Аналітик пояснив, що такими повідомленнями росіяни хочуть поширити панічні настрої, перебільшити свої успіхи і демотивувати, деморалізувати як цивільних, так і військових.

За словами Жукова, це стандартна практика бойових дій.

“Відволікаючі маневри, розвідка боєм можуть використовуватися для введення противника в оману. Будь-які бойові дії мають інформаційний супровід. До цього треба завжди бути готовими”, - зазначив він.

Жуков наголосив, що треба, в першу чергу, орієнтуватися на офіційні повідомлення і пропускати поза увагою ті вкиди, які робляться з російської сторони.

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, вчора російські окупанти посилили наступ в Харківській області. В матеріалі РБК-Україна детальніше пояснило про ситуацію в області та про те, де йдуть бої.

Водночас сьогодні начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, чи планується евакуація в Харкові.

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