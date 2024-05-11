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Россияне заранее готовили ИПСО о наступлении на Харьковскую область

Харьковская область, Суббота 11 мая 2024 16:17
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Россияне заранее готовили ИПСО о наступлении на Харьковскую область Фото: россияне заранее готовили ИПСО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская пропаганда начала свою психологическую операцию еще до наступления в Харьковской области. Однако вчера количество вражеской ИПСО значительно возросло.

Об этом рассказал аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Оккупанты еще с марта начали психологическую операцию информационного сопровождения боевых действий на севере Харьковской области, которые начались вчера.

Однако, по словам аналитика, именно 10 мая был зафиксирован рост количества вбросов, фейков, которые были направлены именно на Харьков, на жителей города и области и, в частности, касались вообще харьковского региона.

"Что касается информационного сопровождения вчерашних боевых действий, которые, очевидно, будут продолжаться сегодня, то сеть российских военкоров и других медиаканалов, которые используются для распространения такой информации, сообщали, что российская армия с успехом наступает, занимает какие-то населенные пункты, закрепляется, берет в плен огромное количество украинских военных, те убегают, оставляют позиции, и вот-вот Харьков будет взят в клещи и так далее", - рассказал Жуков.

Аналитик пояснил, что такими сообщениями россияне хотят распространить панические настроения, преувеличить свои успехи и демотивировать, деморализовать как гражданских, так и военных.

По словам Жукова, это стандартная практика боевых действий.

"Отвлекающие маневры, разведка боем могут использоваться для введения противника в заблуждение. Любые боевые действия имеют информационное сопровождение. К этому надо всегда быть готовыми", - отметил он.

Жуков подчеркнул, что надо, в первую очередь, ориентироваться на официальные сообщения и упускать из виду те вбросы, которые делаются с российской стороны.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, вчера российские оккупанты усилили наступление в Харьковской области. В материале РБК-Украина подробнее объяснило ситуацию в области и о том, где идут бои.

В то же время, сегодня начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, планируется ли эвакуация в Харькове.

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