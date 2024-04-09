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Росіяни "зайшли до Роботиного". У ЗСУ спростували фейк депутата

Фото: у ЗСУ спростували фейк про успіхи росіян у районі Роботино (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Депутат Запорізької обласної ради поширив інформацію про те, що росіяни нібито зайшли до села Роботине. Такий вкид є фейковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

"Заява депутата Запорізької обласної ради про те, що в результаті штурмових дій росіяни зайшли до села Роботине і фактично закріпилися там, не відповідає дійсності", - зазначили у Силах оборони.

Військові наголосили, що у зоні відповідальності 65 окремої механізованої бригади, яка обороняє Роботине, регулярно відбуваються зіткнення з російськими ДРГ, які заходять у село та намагаються там закріпитися. Але успіху вони не мають.

При цьому атаки противника відбивають на підступах до села за допомогою артилерії, а розрізнені групи окупантів знищують ударними дронами та мінометами.

"Сьогодні цей населений пункт утримують бійці сил оборони України. Тож ворог його не контролює", - наголосили військові.

У Силах оборони півдня закликали громадян та представників медіа не спиратися на псевдо-експертні думки тих, хто не має прямого відношення до бойової роботи та не володіє оперативною обстановкою.

Заява депутата

Зазначимо, сьогодні, 9 квітня, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко у коментарі "Еспресо" заявив, що росіяни нібито прорвалися до Роботиного.

Він заявляв, що бої між українськими захисниками та загарбниками вже точаться у населеному пункті.

Декілька днів тому керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про те, що окупанти не припиняють атакувати позиції українських військових у районі Роботиного Запорізької області.

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