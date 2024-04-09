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Россияне "зашли в Работино". В ВСУ опровергли фейк депутата

Фото: в ВСУ опровергли фейк об успехах россиян в районе Работино (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Депутат Запорожского областного совета распространил информацию о том, что россияне якобы зашли в село Работино. Такой вброс является фейковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

"Заявление депутата Запорожского областного совета, о том, что в результате штурмовых действий россияне зашли в село Роботино и фактически закрепились там, не соответствует действительности", - отметили в Силах обороны. 

Военные подчеркнули, что в зоне ответственности 65 отдельной механизированной бригады, которая обороняет Работино, регулярно происходят столкновения с российскими ДРГ, которые заходят в село и пытаются там закрепиться. Но успеха они не имеют. 

При этом атаки противника отбивают на подступах к селу при помощи артиллерии, а разрозненные группы оккупантов уничтожают ударными дронами и минометами. 

"Сегодня этот населенный пункт удерживают бойцы сил обороны Украины. Так что враг его не контролирует", - подчеркнули военные. 

В Силах обороны юга призвали граждан и представителей медиа не опираться на псевдо-экспертные мнения тех, кто не имеет прямого отношения к боевой работе и не владеет оперативной обстановкой. 

Заявление депутата

Отметим, сегодня, 9 апреля, депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в комментарии "Эспрессо" заявил, что россияне якобы прорвались в Работино.

Он заявлял, что бои между украинскими защитниками и захватчиками уже идут в населенном пункте.

Несколько дней назад руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о том, что оккупанты не прекращают атаковать позиции украинских военных в районе Работино Запорожской области.

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