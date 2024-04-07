Ворог переключився на авіацію. Гуменюк розповіла, яка ситуація в районі Роботиного

Російські окупанти не припиняють атакувати позиції українських військових в районі Роботиного Запорізької області. Наразі РФ переключилася на авіацію, тисне КАБами та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Росіяни не припиняють атак, але в суходолі вони дещо знизили свій тиск, зараз переключились переважно на авіацію. Намагаються тиснути керованими авіабомбами, некерованими авіаційними ракетами, завдавати ударів так, щоб наші підрозділи не мали змоги нормально закріпитися і розглядати свої перспективи", - розповіла вона.

Водночас, за словами спікера, сили оборони продовжують бойову роботу.

"Штурми, хоча їх було лише два, були відбиті. Працюємо над тим, щоб авіація ворога була не такою активною", - констатувала Гуменюк.