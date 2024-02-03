Ворог зазнає сильних втрат на лівому березі Дніпра, але просунувся під Авдіївкою: карти ISW

Російські загарбники просунулися в районі Авдіївки, а Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Позиційні бої тривають на Куп'янському напрямку, біля Кремінної та поблизу Бахмута, а також на заході Запорізької області

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

На Куп'янському напрямку 2 лютого тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська поблизу Синьківки та на південний схід від Куп'янська поблизу Іванівки, Табаївки, Крохмального та Берестового.

Речник Східного угруповання ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що на Куп'янському напрямку війська РФ зосередили 40 тис. особового складу, 500 танків, 650 БМП, 430 артилерійських систем і понад 150 систем РСЗВ, а загалом 57 тис. російських військових є як на Куп’янському, так і на Лиманському напрямках.

Українські офіційні особи та джерела повідомляли, що станом на жовтень 2023 року війська РФ зосередили приблизно 100 тис. особового складу на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Аналітики припускають, що капітан Євлаш міг мати на увазі географічно "меншу ділянку прифронтової зони", ніж вказували інші українські джерела.

У звіті зазначається, що війска РФ продовжували посилені локалізовані наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

Повідомляється, що російські окупанти просунулися на захід від Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 2 лютого. Російські "воєнкори" стверджували 1 і 2 лютого, що війська РФ нібито просунулися приблизно на 2-2,5 кілометри в напрямку Тернів і Ямполівки (обидва н.п. на захід від Кремінної) за останні дні, і один блогер розповідав, що російські війська знаходяться за 2 кілометри від Тернів.

Проте експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Як вказується у звіті, російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на захід від Кремінної.

Операція №2 - Донецька область

2 лютого тривали позиційні бої поблизу Бахмута, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

"Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки (21 км на північний схід від Бахмута), на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки",- йдеться у звіті.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід і південь від Авдіївки під час позиційних боїв у цьому районі 2 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані у цю дату, показують, що окупанти нещодавно просунулися в дачні райони безпосередньо на північний схід від Авдіївки. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 лютого, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на схід від Опитного (на південь від Авдіївки).

У звіті йдеться про те, що 1 і 2 лютого російські "воєнкори" стверджували, нібито війська РФ просунулися в найпівденніший житловий район Авдіївки й просунулися до 1,25 кілометра в районі Авдіївського кар'єру. Російські та українські джерела повідомляли про позиційні бої на північний захід від Авдіївки біля Степового, поблизу Авдіївського коксохімзаводу на північному заході Авдіївки, у крайній південній Авдіївці, на південній околиці Авдіївки та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Позиційні бої 2 лютого тривали на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Як стверджував російський "воєнкор", інтервенти нібито просунулися до одного кілометра в напрямку Курахового (на захід від Донецька), хоча аналітики ISW не знайшли жодного підтвердження цієї заяви.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії відбулися на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у районі кордону Донецько-Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 січня, показують, що російські війська просувалися на північ від Приютного (на південний схід від Великої Новосілки).

Як розповідали російські "воєнкори", війська РФ просунулися до двох кілометрів на північ від Приютного, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження "цих російських максималістських досягнень".

Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки біля Старомайорського та на південний захід від Великої Новосілки біля Золотої Ниви.

На заході Запорізької області 2 лютого тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано. Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на захід від Вербового, а українські сили незначно просунулися на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного), але експерти ISW зазначають, що не спостерігали візуального підтвердження цих російських заяв.

Як кажуть українські та російські джерела, позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного, Вербового та Новофедорівки (на північний схід від Роботиного).

За словами російського "воєнкора", українські безпілотники біля Роботиного створюють "проблеми" військам РФ у цьому районі. Інший блогер стверджував, що російські війська страждають від нестачі систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) біля Роботиного.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, війська РФ безуспішно атакували східну (лівобережну) частину Херсонської області. Повідомляється, що частини російської 104-ї дивізії ВДВ продовжують діяти поблизу Кринок.

Речниця Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк заявила, що на східному березі Дніпра в Запорізькій і Херсонській областях перебувають понад 70 тисяч російських військовослужбовців і сотні одиниць озброєння та техніки. Вона зазначив, що не всі ці війська РФ зосереджені вздовж лінії фронту, але багато розташовані і глибше в тилу.

Також Гуменюк заявила, що російські війська втрачають до 70% особового складу в кожній ударній групі на східному березі Дніпра, але здатні легко поповнювати підрозділи, перекидаючи особовий склад з тилу на фронт.

"ISW продовжує оцінювати, що темпи російських наступальних операцій в Україні та триваюча кампанія скритої мобілізації Росії дозволяють російським силам відновлюватися після втрат і проводити регулярні ротації на оперативному рівні", - йдеться у звіті.

Як заявив 2 лютого речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, доступні супутникові знімки підтверджують, що український удар 31 січня по авіабазі Бельбек в окупованому Севастополі пошкодив щонайменше три літаки. 2 лютого Гуменюк сказала, що через удар по російському корвету типу "Івановець" поблизу озера Донузлав у ніч проти 1 лютого міг загинути весь його екіпаж із 40 росіян, але точна кількість загиблих досі невідома.

Ситуація на фронті

Як раніше повідомили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Авдіївки та уразили три склади боєприпасів противника.

Про ситуацію на фронті, причини переходу війни в позиційну фазу, що потрібно Силам оборони для прориву і про те, коли він може статися, - в матеріалі РБК-Україна.