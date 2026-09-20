Росіяни зайняли смугу до 4 км уздовж кордону. Трегубов розповів про ситуацію на Сумщині

У Сумській області вздовж українського кордону російські окупанти зайняли смугу глибиною до 4 км.
Як передає РБК-Україна, про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
"Окремо в нас ще є трішки Сумщини - це наша частина Північно-Слобожанського напрямку. І там ситуація достатньо стабільна. Там росіяни зайняли смугу вздовж українського кордону. Вона не глибока, від 2 до 4 кілометрів", - сказав Трегубов
За його словами, росіяни намагалися цю смугу розширити, але їм це не вдалося.
"Розширити її не виходить, але погано, що вони якраз вздовж кордону таку смугу "накреслили", - зазначив речник.
Він також розповів, що на Великобурлуцькому напрямку росіяни активізувалися і почали тиснути на українських захисників.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дещо вичерпали наступальний потенціал, але все одно не полишають спроб просуватися на південь.
"Вони трішки вичерпали свій наступальний потенціал наприкінці літа. І там дуже весела "шизофренія" з невідповідністю їхніх заяв їхнім реальним здобуткам на землі", - додав Трегубов.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомляли, що Росія може активізувати диверсійну діяльність у Сумській та Чернігівській областях. Водночас ознак нарощування сил для активних штурмів українських позицій наразі не фіксують.
Також повідомлялося, що північнокорейські військові можуть замінити російські підрозділи на окремих ділянках фронту, ймовірно на півночі України у Сумській області. Це дозволить Росії перекинути свої сили до Лиманського тактичного району.