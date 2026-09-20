Росіяни зайняли смугу до 4 км уздовж кордону. Трегубов розповів про ситуацію на Сумщині

"Окремо в нас ще є трішки Сумщини - це наша частина Північно-Слобожанського напрямку. І там ситуація достатньо стабільна. Там росіяни зайняли смугу вздовж українського кордону. Вона не глибока, від 2 до 4 кілометрів", - сказав Трегубов

За його словами, росіяни намагалися цю смугу розширити, але їм це не вдалося.

"Розширити її не виходить, але погано, що вони якраз вздовж кордону таку смугу "накреслили", - зазначив речник.

Він також розповів, що на Великобурлуцькому напрямку росіяни активізувалися і почали тиснути на українських захисників.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дещо вичерпали наступальний потенціал, але все одно не полишають спроб просуватися на південь.

"Вони трішки вичерпали свій наступальний потенціал наприкінці літа. І там дуже весела "шизофренія" з невідповідністю їхніх заяв їхнім реальним здобуткам на землі", - додав Трегубов.