RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне заняли полосу до 4 км вдоль границы. Трегубов рассказал о ситуации на Сумщине

13:42 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне заняли полосу до 4 км вдоль границы на Сумщине (Getty Images)

В Сумской области вдоль украинской границы российские оккупанты заняли полосу глубиной до 4 км.

Как передает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

"Отдельно у нас еще есть немного Сумщины - это наша часть Северо-Слобожанского направления. И там ситуация достаточно стабильная. Там россияне заняли полосу вдоль украинской границы. Она не глубокая, от 2 до 4 километров", - сказал Трегубов.

По его словам, россияне пытались эту полосу расширить, но это не удалось.

"Расширить ее не получается, но плохо, что они как раз вдоль границы такую полосу "начертили", - отметил спикер.

Он также рассказал, что на Великобурлукском направлении россияне активизировались и начали оказывать давление на украинских защитников.

На Южно-Слобожанском направлении россияне несколько исчерпали наступательный потенциал, но все равно не оставляют попыток продвигаться на юг.

"Они немного исчерпали свой наступательный потенциал в конце лета. И там очень веселая "шизофрения" с несоответствием их заявлениям их реальным достижениям на земле", - добавил Трегубов.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщали, что Россия может активизировать диверсионную деятельность в Сумской и Черниговской областях. В то же время признаки наращивания сил для активных штурмов украинских позиций пока не фиксируют.

Также сообщалось, что северокорейские военные могут заменить российские подразделения на отдельных участках фронта, вероятно, на севере Украины в Сумской области. Это позволит России опрокинуть свои силы в Лиманский тактический район.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумская областьВооруженные силы УкраиныВойна в Украине