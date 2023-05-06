UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни заявили про затримання нібито причетного до підриву Прилєпіна

Фото: росіяни заявили, що затримали нібито причетного до підриву Прилєпіна (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В РФ заявили, що затримали нібито причетного до сьогоднішнього підриву автомобіля, в якому перебував російський пропагандист Захар Прилєпін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Росії.

В міністерстві опублікували відео затримання чоловіка, що нібито є причетним до підриву автомобіля пропагандиста на території Нижньогородської області.

Росіяни очікувано заявили, про "український слід". За даними російського пропагандистського Telegram-каналу Ni Mash, підозрюваний у замаху на Прилєпіна зізнався, що нібито працював на спецслужби України.

Його нібито завербували кілька років тому. Він зливав потрібну інформацію, а натомість отримував гроші. Цього разу він мав отримати громадянство РФ, переїхати й - вбити пропагандиста і політика Прилєпіна.

Чоловік нібито зізнався, що вів стеження за російським пропагандистом, і саме він закопав протитанкові міни, на яких той мав підірватися.

Нагадаємо, сьогодні в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. Письменник в момент вибуху перебував в транспорті.

Пізніше на підрив російського пропагандиста відреагували у Офісі українського президента Володимира Зеленського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяокупантиВійна Росії проти України