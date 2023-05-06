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Россияне заявили о задержании якобы причастного к подрыву Прилепина

Фото: россияне заявили, что задержали якобы причастного к подрыву Прилепина (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В РФ заявили, что задержали якобы причастного к сегодняшнему подрыву автомобиля, в котором находился российский пропагандист Захар Прилепин.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства внутренних дел России.

В министерстве опубликовали видео задержания мужчины, якобы причастного к подрыву автомобиля писателя на территории Нижегородской области.

Россияне ожидаемо заявили, об "украинском следе".

По данным российского пропагандистского Telegram-канала Ni Mash, подозреваемый в покушении на Прилепина признался, что якобы работал на спецслужбы Украины.

Его якобы завербовали несколько лет назад. Он сливал нужную информацию, а взамен получал деньги.

На этот раз он должен был получить гражданство РФ, переехать и - убить писателя и политика Прилепина.

Мужчина якобы признался, что вел слежку за российским пропагандистом, и именно он закопал противотанковые мины, на которых публицист должен был подорваться.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль пропагандиста Захара Прилепина. Писатель в момент взрыва находился в транспорте.

Позже на подрыв российского пропагандиста отреагировали в Офисе украинского президента Владимира Зеленского.

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