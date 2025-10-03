Росіяни заявили про захоплення Вербового: у ЗСУ відповіли, яка ситуація насправді

Як пояснили у командуванні, у Вербове проникла диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) противника, яка намагалася зняти постановочне відео з встановленням прапора. Після цього окупанти були знищені підрозділами 110 бригади.

"Хлопці зайшли в село, знищили залишки противника й зачистили населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що Вербове перебуває під контролем 110-ї ОМБр.

Також у заяві йдеться, що інформація, поширена на ресурсі DeepState, не відповідає дійсності. У бригаді підкреслили, що цей ресурс часто некритично відображає дані, чим може грати на користь інформаційних операцій противника.

Село Вербове

Вербове - це село в Пологівському районі Запорізької області, розташоване на південному сході регіону, неподалік від Оріхова.

Після початку повномасштабного вторгнення село опинилося в зоні активних бойових дій, оскільки лежить на напрямку до Токмака та Мелітополя - стратегічних вузлів для російських військ.

У 2023-2024 роках Вербове стало одним із найгарячіших осередків запеклих боїв на Запорізькому фронті, де українські сили проводили контрнаступальні дії.

Через інтенсивні обстріли значна частина інфраструктури та житлових будинків у селі зазнала руйнувань, а більшість цивільного населення була змушена виїхати.