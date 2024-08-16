Росіяни заявили, що ЗСУ знищили стратегічно важливий міст у Курській області

Росіяни стверджують, що ЗСУ нібито випустили по мосту "кілька американських ракет Himars".

Також пропагандисти запевняють, що по мосту прилетіли "два боєприпаси сімейства MLRS", один з яких нібито влучив в авто, в якому їхали російські "волонтери".

Після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, обрушився один із прольотів мосту. Наразі частина Глушківського району відрізана - це села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.

Як зазначають "Важливі історії", міст був найважливішою логістичною артерією російських військ у цьому районі. А так звані російські "воєнкори" побоюються, що його знищення може означати початок захоплення Глушківського району.

Окрім того, російський пропагандист Роман Альохін стверджує, що ЗСУ нібито також "завдають ударів по мосту в селі Зване Глушківського району і мають намір захопити ділянку Глушківського району по річці Сейм".

Про це заявляють й інші пропагандистські пабліки. Росіяни стверджують, що "прямо зараз ЗСУ завдають удару по мосту через річку Сейм у Курській області у селищі Зване".