Росіяни заявили, що ЗСУ знищили стратегічно важливий міст у Курській області

Російські Telegram-канали стверджують, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області. Він є найважливішою артерією логістики у цьому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали Mash та "Важливі історії".
Росіяни стверджують, що ЗСУ нібито випустили по мосту "кілька американських ракет Himars".
Також пропагандисти запевняють, що по мосту прилетіли "два боєприпаси сімейства MLRS", один з яких нібито влучив в авто, в якому їхали російські "волонтери".
Після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, обрушився один із прольотів мосту.
Наразі частина Глушківського району відрізана - це села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.
Як зазначають "Важливі історії", міст був найважливішою логістичною артерією російських військ у цьому районі. А так звані російські "воєнкори" побоюються, що його знищення може означати початок захоплення Глушківського району.
Окрім того, російський пропагандист Роман Альохін стверджує, що ЗСУ нібито також "завдають ударів по мосту в селі Зване Глушківського району і мають намір захопити ділянку Глушківського району по річці Сейм".
Про це заявляють й інші пропагандистські пабліки. Росіяни стверджують, що "прямо зараз ЗСУ завдають удару по мосту через річку Сейм у Курській області у селищі Зване".
Нагадаємо, 6 липня українські війська почали наступ у Курській області РФ. Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.
Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти у Курській області (1150 квадратних кілометрів території).
Окрім того, Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.
Детальніше про те, що відбувається у Курській області станом на 16 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
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