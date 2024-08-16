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Росіяни заявили, що ЗСУ знищили стратегічно важливий міст у Курській області

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські Telegram-канали стверджують, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області. Він є найважливішою артерією логістики у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали Mash та "Важливі історії".

Росіяни стверджують, що ЗСУ нібито випустили по мосту "кілька американських ракет Himars".

Також пропагандисти запевняють, що по мосту прилетіли "два боєприпаси сімейства MLRS", один з яких нібито влучив в авто, в якому їхали російські "волонтери".

 

Після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, обрушився один із прольотів мосту.

Наразі частина Глушківського району відрізана - це села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.

Як зазначають "Важливі історії", міст був найважливішою логістичною артерією російських військ у цьому районі. А так звані російські "воєнкори" побоюються, що його знищення може означати початок захоплення Глушківського району.

Окрім того, російський пропагандист Роман Альохін стверджує, що ЗСУ нібито також "завдають ударів по мосту в селі Зване Глушківського району і мають намір захопити ділянку Глушківського району по річці Сейм".

Про це заявляють й інші пропагандистські пабліки. Росіяни стверджують, що "прямо зараз ЗСУ завдають удару по мосту через річку Сейм у Курській області у селищі Зване".

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, 6 липня українські війська почали наступ у Курській області РФ. Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти у Курській області (1150 квадратних кілометрів території).

Окрім того, Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Детальніше про те, що відбувається у Курській області станом на 16 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

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