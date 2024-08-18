Росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст у Курській області

Цього разу росіяни не роблять заяв щодо того, чим саме було знищено міст. Однак на опублікованому фото видніється величезна діра серед мосту. Ймовірно, він більше не придатний для перетину важким транспортом.

З цього слідує, що у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариж. Таким чином у російських військових, які могли лишитись у районі, майже не залишилось шляхів постачання озброєння та провізії.

Що передувало

У п'ятницю, 16 серпня, росіяни заявили, що Збройні сили України під час операції у Курській області знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове. Цей міст був найважливішою артерією логістики у цьому районі.

Тоді росіяни заявляли, що Україна нібито застосувала "кілька американських ракет HIMARS" для знищення мосту.

Тоді ж росіяни також заявляли, що ЗСУ нібито також "завдають ударів по мосту в селі Зване і мають намір захопити ділянку Глушківського району по річці Сейм". Однак підтверджень цьому не було.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео знищення мосту біля Глушкового. Він розповів, що в операції у Курській області бере участь і українська авіація.