Россияне заявили, что ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

На этот раз россияне не делают заявлений по поводу того, чем именно был уничтожен мост. Однако на опубликованном фото виднеется огромная дыра среди моста. Вероятно, он больше не пригоден для пересечения тяжелым транспортом.

Из этого следует, что в Глушковском районе остался единственный мост в селе Кариж. Таким образом, у российских военных, которые могли остаться в районе, почти не осталось путей поставки вооружения и провизии.

Что предшествовало

В пятницу, 16 августа, россияне заявили, что Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.

Тогда россияне заявляли, что Украина якобы применила "несколько американских ракет HIMARS" для уничтожения моста.

Тогда же россияне также заявляли, что ВСУ якобы также "наносят удары по мосту в селе Зване и намерены захватить участок Глушковского района по реке Сейм". Однако подтверждений этому не последовало.

Позже командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал видео уничтожения моста возле Глушкового. Он рассказал, что в операции в Курской области участвует и украинская авиация.