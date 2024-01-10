UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни заявили, що збили дрон у Саратовській області, там знаходиться аеродром "Енгельс"

Фото: росіяни заявили, що збили дрон у Саратовській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили, що нібито збили дрон у Саратовській області. Там знаходиться аеродром "Енгельс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram та губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна.

Російське Міноборони стверджує, що сьогодні вночі, 10 січня, протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник. Традиційно росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".

При цьому губернатор Саратовської області наголошує, що безпілотник літакового типу нібито збили над територією Енгельського району.

"Ніхто не постраждав. Наслідків для інфраструктури населених пунктів немає. Усі об'єкти працюють у штатному режимі", - написав Бусаргін у своєму Telegram-каналі.

Додамо, що в Енгельсі знаходиться аеродром "Енгельс", там базуються стратегічні бомбардувальники РФ. У мережі повідомляють, що в Енгельсі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки. Вони мають на озброєнні важкі бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Що відомо про Ту-96МС

Нагадаємо, востаннє росіяни вдарили по Україні крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС 29 грудня. Тоді під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші українські міста, а окупанти застосували не лише ракети типу Х-55 та Х-101.

Літаки проєкту Ту-95 - це радянські та російські стратегічні бомбардувальники. Вважаються найшвидшими літаками з турбогвинтовими двигунами. Основне завдання Ту-95 - ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу. 

Детальніше, що відомо про ці літаки та як РФ застосовує їх проти України - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій СаратовРосійська ФедераціядрониМинистерство обороны РФ