Росіяни заявили, що збили дрон у Саратовській області, там знаходиться аеродром "Енгельс"

Російське Міноборони стверджує, що сьогодні вночі, 10 січня, протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник. Традиційно росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".

При цьому губернатор Саратовської області наголошує, що безпілотник літакового типу нібито збили над територією Енгельського району.

"Ніхто не постраждав. Наслідків для інфраструктури населених пунктів немає. Усі об'єкти працюють у штатному режимі", - написав Бусаргін у своєму Telegram-каналі.

Додамо, що в Енгельсі знаходиться аеродром "Енгельс", там базуються стратегічні бомбардувальники РФ. У мережі повідомляють, що в Енгельсі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки. Вони мають на озброєнні важкі бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Що відомо про Ту-96МС

Нагадаємо, востаннє росіяни вдарили по Україні крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС 29 грудня. Тоді під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші українські міста, а окупанти застосували не лише ракети типу Х-55 та Х-101.

Літаки проєкту Ту-95 - це радянські та російські стратегічні бомбардувальники. Вважаються найшвидшими літаками з турбогвинтовими двигунами. Основне завдання Ту-95 - ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу.

Детальніше, що відомо про ці літаки та як РФ застосовує їх проти України - у нашому матеріалі.