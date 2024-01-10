Россияне заявили, что сбили дрон в Саратовской области, там находится аэродром "Энгельс"

Российское Минобороны утверждает, что сегодня ночью, 10 января, противовоздушная оборона якобы уничтожила беспилотник. Традиционно россияне обвинили Украину в "террористической атаке".

При этом губернатор Саратовской области отмечает, что беспилотник самолетного типа якобы был сбит над территорией Энгельского района.

"Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Добавим, что в Энгельсе находится аэродром "Энгельс", там базируются стратегические бомбардировщики РФ. В сети сообщают, что в Энгельсе дислоцируются 121 гвардейский Севастопольский и 184 тяжелые бомбардировочные авиационные полки. Они имеют на вооружение тяжелые бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Что известно о Ту-96МС

Напомним, последний раз россияне ударили по Украине крылатыми ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС 29 декабря. Тогда под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Днепр и другие украинские города, а оккупанты применили не только ракеты типа Х-55 и Х-101.

Самолеты проекта Ту-95 - это советские и российские стратегические бомбардировщики. Считаются самыми быстрыми самолетами с турбовинтовыми двигателями. Основная задача Ту-95 - поражение стратегических объектов в глубоком тылу.

Детальнее, что известно об этих самолетах и как РФ применяет их против Украины - в нашем материале.