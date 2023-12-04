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Росіяни заявили, що модернізували ударний дрон "Привіт-82": що змінилося

Фото: дрон "Привіт-82" (рос ЗМІ)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни заявили про покращення дрону "Привіт-82". який використовується на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ТАСС.

"Ми продовжували вести роботу над покращенням "Привіт-82", отримуючи відгуки та рекомендації під час бойового застосування апарату в зоні спецоперації. Поступово було створено нову модифікацію апарату - "Привіт-82М1". - повідомили у конструкторському бюро.

Розробники повідомили, що модифікованим дроном можна керувати з укриття. Для цього потрібно помістити ретранслятори відео та управління з спрямованою антеною на височину.

"Нова наземна станція дозволяє керувати дроном з підвалу або бліндажу, помістивши ретранслятори відео та управління з спрямованою антеною на височину. Безпека розрахунку - це наш пріоритет", - заявили в конструкторському бюро.

За словами російських ЗМІ, дрон застосовують на трьох напрямках: Вугледарському, Бахмутському та Херсонському.

Характеристики дрона "Привіт-82"

Дальність польоту апарату – до 30 кілометрів, максимальна швидкість 140 км/год. Безпілотник може підняти у повітря до 5,5 кілограма корисного навантаження.

Число "82" у назві безпілотника означає калібр міни, що є його штатним озброєнням.

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