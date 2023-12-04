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Россияне заявили, что модернизовали ударный дрон "Привет-82": что изменилось

Фото: дрон "Привет-82" (рос СМИ)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне заявили об улучшении дрона "Привет-82". который используется на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ТАСС.

"Мы продолжали вести работу над улучшением "Привет-82", получая отзывы и рекомендации в ходе боевого применения аппарата в зоне спецоперации. Постепенно была создана новая модификация аппарата - "Привет-82М1". - сообщили в конструкторском бюро.

Разработчики сообщили, что модифицированным дроном можно управлять из укрытия. Для этого нужно поместить ретрансляторы видео и управления с направленной антенной на возвышенность.

"Новая наземная станция позволяет управлять дроном из подвала или блиндажа, поместив ретрансляторы видео и управления с направленной антенной на возвышенность. Безопасность расчета - это наш приоритет", - заявили в конструкторском бюро.

По словам российских СМИ, дрон применяют на трех направлениях: Угледарском, Бахмутском и Херсонском.

Характеристики дрона "Привет-82"

Дальность полета аппарата - до 30 километров, максимальная скорость 140 км/ч. Беспилотник может поднять в воздух до 5,5 килограмма полезной нагрузки.

Число "82" в названии беспилотника означает калибр мины, являющейся его штатным вооружением.

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