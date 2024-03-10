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Росіяни заявили про пожежу на нафтобазі у Курську, кажуть був "приліт"

Ілюстративне фото: росіяни заявили про пожежу на нафтобазі у Курську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа на нафтобазі у російському Курську спалахнула у неділю, 10 березня. Росіяни заявили про "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області РФ Романа Старовойта у Telegram.

За його словами, зранку у Курську працювала протиповітряна оборона.

"Український безпілотник упав і спалахнув на території нафтобази. На місці події працюють пожежні команди та оперативні служби", - написав російський чиновник.

Тим часом російський Telegram-канал SHOT стверджує, що дрон пошкодив ємність об'ємом 3 тисячі тонн, а нібито у момент атаки вона була пуста.

Вибухи у Росії 10 березня

В ніч на 10 березня у Росії спалахнула потужна пожежа на газопроводі. Це сталося у Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області.

На опублікованих у мережі кадрах можна було побачити, що пожежа була досить потужною. Але російські МНСники стверджували, що ділянка "була безлюдною" і ніхто не постраждав.

Крім того, Міноборони Росії заявило, що нібито у Бєлгородській області цієї ночі знищували дрони. Традиційно звинуватили Україну.

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