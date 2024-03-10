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Россияне заявили о пожаре на нефтебазе в Курске, говорят был "прилет"

Иллюстративное фото: россияне заявили о пожаре на нефтебазе в Курске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар на нефтебазе в российском Курске вспыхнул в воскресенье, 10 марта. Россияне заявили о "прилете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области РФ Романа Старовойта в Telegram.

По его словам, утром в Курске работала противовоздушная оборона.

"Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал российский чиновник.

Между тем, российский Telegram-канал SHOT утверждает, что дрон повредил емкость объемом 3 тысячи тонн, а якобы в момент атаки она была пуста.

Взрывы в России 10 марта

В ночь на 10 марта в России вспыхнул мощный пожар на газопроводе. Это произошло в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области.

На опубликованных в сети кадрах можно было увидеть, что пожар был достаточно мощным. Но российские МЧСники утверждали, что участок "был безлюдным" и никто не пострадал.

Кроме того, Минобороны России заявило, что якобы в Белгородской области этой ночью уничтожали дроны. Традиционно обвинили Украину.

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Российская ФедерацияПожарКурская область