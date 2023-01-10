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Росіяни заявили про обстріл міста у Бєлгородській області: що відомо

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Вівторок 10 січня 2023 20:44
Росіяни заявили про обстріл міста у Бєлгородській області: що відомо Ілюстративне фото: росіяни заявили про обстріл міста у Бєлгородській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 10 січня, увечері у місті Шебекіно (Бєлгородська область РФ) пролунали вибухи. Влада регіону скаржиться на обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора В'ячеслава Гладкова в Telegram .

Він розповів, що, за попередніми даними, "внаслідок обстрілу є двоє постраждалих - чоловік та жінка".

Також російський губернатор додав, що інформація щодо руйнувань уточнюється і "всі оперативні служби вже знаходяться на місці".

Нагадаємо, 8 січня в російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) пролунала низка вибухів.

Також ми писали, що кілька тижнів тому влада Бєлгородської області заявляла про обстріл села Старий Хутір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація Обстріл вибухи
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