Россияне заявили об обстреле города в Белгородской области: что известно
Во вторник, 10 января, вечером в городе Шебекино (Белгородская область РФ) прозвучали взрывы. Власти региона жалуются на обстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram.
Он рассказал, что, по предварительным данным, "в результате обстрела есть двое пострадавших - мужчина и женщина".
Также российский губернатор добавил, что информация по разрушениям уточняется и "все оперативные службы уже находятся на месте".
Напомним, 8 января в российском городе Шебекино (Белгородская область) прозвучал ряд взрывов.
Также мы писали, что несколько недель назад власти Белгородской области заявляли об обстреле села Старый Хутор.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.