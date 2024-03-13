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Росіяни заявили про нібито атаку на штаб ФСБ у Бєлгороді

Фото: росіяни заявили про нібито атаку на штаб ФСБ у Бєлгороді (t.me/astrapress)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили про нібито атаку дронів на Бєлгород. Пропагандисти стверджують, що під удар потрапив штаб ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські державні ЗМІ.

Як пишуть російські пропагандисти з посиланням на оперативні служби, дрони нібито атакували будівлю регіонального управління ФСБ у Бєлгороді. За їх словами, був пошкоджений фасад будівлі та вибиті вікна, а постраждалих нібито немає.

Російські Telegram-канали опублікували фото з місця інциденту. 

 

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що місто атакували два безпілотники, проте за будівлю ФСБ не згадав.

Російський чиновник заявив, що один дрон нібито влучив у багатоквартирний будинок, були лише пошкоджені вікна, дах та фасад. А другий безпілотник, за його словами, впав у річку.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 12 березня, "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській області.

Також вчора повідомлялося про удар по будівлі адміністрації у Бєлгороді. На опублікованих у мережі кадрах було помітно, що у будівлю врізався дрон.

Вже цієї ночі у регіонах Росії знову лунали вибухи. Російське Міноборони стверджує, що було збито аж 58 дронів. Але при цьому у Рязані спалахнула потужна пожежа на нафтопереробному заводі. У мережі заявили про атаку.

 

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