Росіяни заявили про масштабне оточення ЗСУ під Харковом: ISW розкрив реальну ситуацію

Що заявляють у Росії

Російські чиновники та військові блогери продовжують стверджувати, що армія РФ оточила українські підрозділи між напрямками на Вовчанськ та Великий Бурлук.

Мілблогери повторюють ці твердження і йдуть далі - вони пишуть, що російські війська нібито оточили велику кількість українських військових на північний схід від Харкова.

Що кажуть аналітики ISW

У Інституті вивчення війни зазначили, що жодних доказів оточення українських підрозділів у цьому районі немає.

Тому аналітики продовжують оцінювати ситуацію так - російські війська не оточили жодних українських військ на цій ділянці фронту.

Фото: ситуація на фронті в Харківській області (understandingwar.org)

Тим часом раніше російські мілблогери самі визнавали, що армія РФ була змушена відступити з окремих позицій під Лиманом.