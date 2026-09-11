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Россияне заявили о масштабном окружении ВСУ под Харьковом: ISW раскрыл реальную ситуацию

09:31 11.09.2026 Пт
2 мин
ISW проверил заявления России об окружении
aimg Елена Чупровская
Фото: ISW опроверг громкие заявления Кремля об оцеплении ВСУ под Харьковом (Getty Images)

Российские чиновники и милблогеры заявили о масштабном окружении сил ВСУ северо-восточнее Харькова, однако аналитики ISW не нашли никаких доказательств этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что заявляют в России

Российские чиновники и военные блоггеры продолжают утверждать, что армия РФ оцепила украинские подразделения между направлениями на Волчанск и Большой Бурлук.

Милблогеры повторяют эти утверждения и идут дальше - они пишут, что российские войска якобы окружили большое количество украинских военных к северо-востоку от Харькова.

Что говорят аналитики ISW

В Институте изучения войны отметили, что никаких доказательств оцепления украинских подразделений в этом районе нет.

Поэтому аналитики продолжают оценивать ситуацию так - российские войска не окружили никаких украинских войск на этом участке фронта.

Фото: ситуация на фронте в Харьковской области (understandingwar.org)

Между тем, ранее российские милблогеры сами признавали, что армия РФ была вынуждена отступить с отдельных позиций под Лиманом.

Они объясняли это последствиями распространения ложных отчетов для командования, из-за которых подразделения не получали огневую поддержку на якобы уже захвативших позициях.

Напомним, Кремль также заявлял о якобы захвате Святогорска в Донецкой области, хотя город полностью контролируют украинские военные.

В ISW тогда объяснили, что "красивые отчеты" для руководства приводят к оперативным ошибкам и дополнительным потерям среди личного состава оккупантов.

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