Россияне заявили о масштабном окружении ВСУ под Харьковом: ISW раскрыл реальную ситуацию

Что заявляют в России

Российские чиновники и военные блоггеры продолжают утверждать, что армия РФ оцепила украинские подразделения между направлениями на Волчанск и Большой Бурлук.

Милблогеры повторяют эти утверждения и идут дальше - они пишут, что российские войска якобы окружили большое количество украинских военных к северо-востоку от Харькова.

Что говорят аналитики ISW

В Институте изучения войны отметили, что никаких доказательств оцепления украинских подразделений в этом районе нет.

Поэтому аналитики продолжают оценивать ситуацию так - российские войска не окружили никаких украинских войск на этом участке фронта.

Фото: ситуация на фронте в Харьковской области (understandingwar.org)

Между тем, ранее российские милблогеры сами признавали, что армия РФ была вынуждена отступить с отдельных позиций под Лиманом.