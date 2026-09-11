Россияне заявили о масштабном окружении ВСУ под Харьковом: ISW раскрыл реальную ситуацию

Российские чиновники и милблогеры заявили о масштабном окружении сил ВСУ северо-восточнее Харькова, однако аналитики ISW не нашли никаких доказательств этому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российские чиновники и военные блоггеры продолжают утверждать, что армия РФ оцепила украинские подразделения между направлениями на Волчанск и Большой Бурлук.
Милблогеры повторяют эти утверждения и идут дальше - они пишут, что российские войска якобы окружили большое количество украинских военных к северо-востоку от Харькова.
В Институте изучения войны отметили, что никаких доказательств оцепления украинских подразделений в этом районе нет.
Поэтому аналитики продолжают оценивать ситуацию так - российские войска не окружили никаких украинских войск на этом участке фронта.
Фото: ситуация на фронте в Харьковской области (understandingwar.org)
Между тем, ранее российские милблогеры сами признавали, что армия РФ была вынуждена отступить с отдельных позиций под Лиманом.
Они объясняли это последствиями распространения ложных отчетов для командования, из-за которых подразделения не получали огневую поддержку на якобы уже захвативших позициях.
Напомним, Кремль также заявлял о якобы захвате Святогорска в Донецкой области, хотя город полностью контролируют украинские военные.
В ISW тогда объяснили, что "красивые отчеты" для руководства приводят к оперативным ошибкам и дополнительным потерям среди личного состава оккупантов.