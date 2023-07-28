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Россияне заявили о диверсии на НПЗ в Самаре

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Пятница 28 июля 2023 17:46
Россияне заявили о диверсии на НПЗ в Самаре Фото: россияне заявили о диверсии на НПЗ в Самаре (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Самаре на территории нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв. Никто вроде бы не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Как пишет депутат, на территории завода якобы произошла диверсия.

"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших - нет", - пишет Хинштейн.

На данный момент другие подробности не раскрываются.

Стоит добавить, что в это время у российских оккупантов также горит нефтебаза во временно захваченном Шахтерске Донецкой области.

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