Россияне заявили о диверсии на НПЗ в Самаре
В Самаре на территории нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв. Никто вроде бы не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Как пишет депутат, на территории завода якобы произошла диверсия.
"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших - нет", - пишет Хинштейн.
На данный момент другие подробности не раскрываются.
Стоит добавить, что в это время у российских оккупантов также горит нефтебаза во временно захваченном Шахтерске Донецкой области.
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