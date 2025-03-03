Росіяни заявили про атаку на НПЗ під Ростовом, там почалась пожежа

Росіяни повідомили про вибухи у Ростовській області ввечері понеділка, 3 березні, нібито через атаку дронів. Також повідомляється про пожежу на території нафтобази у Чортківському районі.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, сьогодні ввечері на території Ростовської області було оголошено небезпеку через нібито безпілотні літальні апарати. За даними місцевих, російська ППО відбивала атаку біля Новошахтинська.

Однак згодом місцеві заявили про атаку на нафтобазу у Чортково.

За словами губернатора регіорну, там було чули вибухи, після чого з'явилися повідомлення про загоряння на одному з об'єктів.

"Персонал нафтобази було евакуйовано, постраждалих, попередньо, немає. На місці знаходяться пожежники, вони почали гасити, проте через сильний вогонь зробити це поки важко, - заявляють російські ЗМІ.

Атаки на НПЗ у Росії

Нагадаємо, цієї ночі росіяни пожалілись на звуки вибухів на території Уфи. Як пізніше з'ясувалось безпілотники атакували місцевий НПЗ, внаслідок чого сталась пожежа.

Також в ніч на 26 лютого українські воїни завдали ударів дронами по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї.