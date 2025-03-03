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Россияне заявили об атаке на НПЗ под Ростовом, там начался пожар

Понедельник 03 марта 2025 21:55
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Россияне заявили об атаке на НПЗ под Ростовом, там начался пожар Иллюстративное фото: россияне заявили об атаке на НПЗ под Ростовом (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Россияне сообщили о взрывах в Ростовской области вечером понедельника, 3 марта, якобы из-за атаки дронов. Также сообщается о пожаре на территории нефтебазы в Чертковском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, сегодня вечером на территории Ростовской области была объявлена опасность из-за якобы беспилотных летательных аппаратов. По данным местных, российская ПВО отражала атаку возле Новошахтинска.

Однако впоследствии местные заявили об атаке на нефтебазу в Чертково.

По словам губернатора региона, там были слышны взрывы, после чего появились сообщения о возгорании на одном из объектов.

"Персонал нефтебазы был эвакуирован, пострадавших, предварительно, нет. На месте находятся пожарные, они начали тушить, однако из-за сильного огня сделать это пока трудно, - заявляют российские СМИ.

Атаки на НПЗ в России

Напомним, этой ночью россияне пожаловались на звуки взрывов на территории Уфы. Как позже выяснилось беспилотники атаковали местный НПЗ, в результате чего произошел пожар.

Также в ночь на 26 февраля украинские воины нанесли удары дронами по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

Подробнее об атаке и чем важен этот НПЗ для России - читайте в материале РБК-Украина.

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