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Росіяни завезли на окуповані території Херсонської області 34 тисячі підручників, - ЦНС

Фото: росіяни завезли 34 тисячі підручників в Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни завезли на тимчасово окуповані території Херсонської області 34 тисячі своїх підручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, загалом загарбники збираються завезти в регіон понад 100 тисяч примірників "пропагандистської макулатури". Незабаром мають підвезти ще 19 тисяч примірників.

"Зауважимо, що російські школи на ТОТ виконують роль промивки мізків й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду. Відтак роль батьків у вихованні дітей в регіоні збільшується", - зазначили в ЦНС.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше ми повідомляли, що українська IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації, тим самим залишивши окупантів без зв'язку.

Також ми писали, що ФСБ Росії завезли на окуповані території України психологи, які виманюють важливу інформацію у населення.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліки, а просто надсилають їх помирати додому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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окупантиХерсонська область