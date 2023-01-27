Росіяни завезли 800 поліцейських в окуповану Запорізьку область: Федоров назвав причину

"Росіяни впроваджують на тимчасово окупованих територіях України модель поліцейської держави", - йдеться у заяві.

Зазначається, що окупанти вкотре відчувають кадровий голод і страх. Місцеві поліцейські-колаборанти зарекомендували себе як втікачі. Вони або звільняються, або намагаються виїхати до Криму. Через це нових поліцейських почали шукати в РФ.

"Заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в Токмак, Пологи та Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце - бояться партизан", - додав Федоров.

Мер міста пояснив, що окупанти вкотре лякають жителів черговими "наглядачами за порядком" і в’язницями, намагаючись укоренити покірність.