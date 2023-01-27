Россияне ввезли 800 полицейских в оккупированную Запорожскую область: Федоров назвал причину

Из Ростовской области и Краснодарского края России в оккупированную часть Запорожской области завезли 800 полицейских.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Россияне внедряют на временно оккупированных территориях Украины модель полицейского государства", - говорится в заявлении.
Отмечается, что оккупанты еще раз испытывают кадровый голод и страх. Местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как беглецы. Они либо увольняются, либо пытаются уехать в Крым. Поэтому новых полицейских начали искать в РФ.
"Заезжих полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место – боятся партизан", – добавил Федоров.
Мэр города объяснил, что оккупанты в очередной раз пугают жителей очередными "наблюдателями за порядком" и тюрьмами, пытаясь укоренить покорность.
Напомним, что российские оккупанты вывезли в Крым украинских заключенных с временно оккупированных территорий и пытаются завербовывать их.
Оккупанты оказывают давление на представителей всех конфессий на временно оккупированных территориях. В частности, враг закрывает церкви всевозможных протестантских конфессий.
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