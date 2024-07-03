Росіяни завдали ударів по Харкову

У Харкові вдень 3 липня пролунали вибухи. Російські війська завдали ударів КАБами по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Будьте обережні! У Харкові дуже гучно!", - написав Терехов.
За його словами, попередньо прильоти були у близькому передмісті.
Синєгубов своєю чергою повідомив, що окупанти завдають ударів по місту та району.
"Попередньо: зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Деталі наслідків зʼясовуються", - додав глава ОВА.
Як повідомив мер Харкова, є інформація про руйнування будинку та пошкодження ще одного. З-під завалів врятували дитину.
За інформацією глави ОВА, внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватних будинки.
За іншою адресою виникло загоряння трави. Постраждалих немає.
Терехов повідомив, що під завалами зруйнованого будинку у Київському районі Харкова перебуває ще одна дитина.
За словами Синєгубова, на цю хвилину відомо про чотирьох потерпілих - хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані.
Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.
Нагадаємо, 27 червня окупанти завдали авіаудару по Харкову. Пізніше у прокуратурі уточнили, що росіяни для обстрілу вперше використовували авіабомби ФАБ-500 із модулем планування та корекції.
Вже 30 червня РФ вдруге скинула на Харків авіабомбу ФАБ-500. В результаті удару було знищено термінал "Нової пошти". Також сталася пожежа на площі 200 кв.м. Горіло 8 вантажних автомобілів, а пошкоджено було ще 6 вантажних автомобілів, 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад.
Окрім того, вчора, 2 липня, для обстрілу Харкова окупанти знову використали авіабомби ФАБ-500. Внаслідок удару постраждали четверо людей.
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