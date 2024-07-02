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Росіяни завдають ударів по Харкову

Ілюстративне фото: росіяни наносять авіаудари по Харкову (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 2 липня, б'ють по Харкову. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram, голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Терехов заявив, що у Харкові чутно гучні звуки. Він закликав місцевих жителів бути обережними.

У свою чергу Синєгубов зазначив, що росіяни завдають ударів.

До вибухів у Харкові Повітряні сили попереджали про запуски керованих авіаційних бомб у бік міста.

Вибухи у Харкові

Зазначимо, що Харків практично регулярно перебуває під російськими обстрілами, оскільки він знаходиться недалеко від кордону з РФ. Найчастіше окупанти використовують для ударів по місту керовані авіаційні бомби, які мають значну руйнівну силу.

Але такі авіабомби не завжди долітають до цілі. Іноді вони падають на території Бєлгородської області, оскільки вони виготовлені з дешевого обладнання.

Учора, 1 липня, The Washington Post написало, що за рік росіяни скинули на Бєлгородську область майже 40 авіабомб. Це зазначено у перехопленому внутрішньому документі РФ.

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ХарківАвіаудариПовітряні сили УкраїниВійна в Україні