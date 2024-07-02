Росіяни завдають ударів по Харкову

Вибухи у Харкові

Зазначимо, що Харків практично регулярно перебуває під російськими обстрілами, оскільки він знаходиться недалеко від кордону з РФ. Найчастіше окупанти використовують для ударів по місту керовані авіаційні бомби, які мають значну руйнівну силу.

Але такі авіабомби не завжди долітають до цілі. Іноді вони падають на території Бєлгородської області, оскільки вони виготовлені з дешевого обладнання.

Учора, 1 липня, The Washington Post написало, що за рік росіяни скинули на Бєлгородську область майже 40 авіабомб. Це зазначено у перехопленому внутрішньому документі РФ.

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