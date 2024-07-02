RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне наносят удары по Харькову

Иллюстративное фото: россияне наносят авиаудары по Харькову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 2 июля, бьют по Харькову. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram, главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Терехов заявил, что в Харькове слышны громкие звуки. Он призвал местных жителей быть аккуратными. 

В свою очередь Синегубов отметил, что россияне наносят удары. 

До взрывов в Харькове Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в сторону города.

Взрывы в Харькове

Отметим, что Харьков практически регулярно находится под российскими обстрелами, поскольку он находится недалеко от границы с РФ. Чаще всего оккупанты используют для ударов по городу управляемые авиационные бомбы, которые имеют значительную разрушительную силу.

Но такие авиабомбы не всегда долетают до цели. Иногда они падают на территории Белгородской области, поскольку они сделаны из дешевого оборудования.

Вчера, 1 июля, The Washington Post написало, что за год россияне сбросили на Белгородскую область почти 40 авиабомб. Это указано в перехваченном внутреннем документе РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковАвиаударыВоздушные силы УкраиныВойна в Украине