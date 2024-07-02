Россияне наносят удары по Харькову

Взрывы в Харькове

Отметим, что Харьков практически регулярно находится под российскими обстрелами, поскольку он находится недалеко от границы с РФ. Чаще всего оккупанты используют для ударов по городу управляемые авиационные бомбы, которые имеют значительную разрушительную силу.

Но такие авиабомбы не всегда долетают до цели. Иногда они падают на территории Белгородской области, поскольку они сделаны из дешевого оборудования.

Вчера, 1 июля, The Washington Post написало, что за год россияне сбросили на Белгородскую область почти 40 авиабомб. Это указано в перехваченном внутреннем документе РФ.

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