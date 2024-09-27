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Росіяни завдали авіаудару по Харкову: бомба влучила у приватний будинок

Харків, П'ятниця 27 вересня 2024 17:07
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Росіяни завдали авіаудару по Харкову: бомба влучила у приватний будинок Ілюстративне фото: бомбардувальник РФ атакує Харків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 27 вересня, ввечері вкотре атакують Харків. У місті пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

За словами Терехова, вибух у Харкові пов'язаний із тим, що місто перебуває під ударом ворожої авіації.

Мер допустив, що окупанти можуть здійснити повторні пуски керованих авіабомб.

У свою чергу Синєгубов закликав мешканців Харкова та району пройти до укриття.

Оновлено 17:14

Синєгубов розповів, що у Київському районі керована авіабомба влучила у приватний будинок. Про постраждалих інформації наразі немає.

Обстріли Харкова

Варто зауважити, що обстріли Харкова керованими авіабомбами останнім часом є регулярними.

Росіяни тероризують мирне населення міста - вони постійно ціляться по цивільних об'єктах.

Зокрема, внаслідок вчорашнього удару по Харкову було пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждали четверо людей, дві жінки мали численні порізи склом.

При цьому 24 вересня авіабомби окупантів атакували одразу дві багатоповерхівки у Київському та Салтівському районах. Постраждали близько 30 людей, були загиблі.

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Ігор Терехов Харків Авіаудари Війна в Україні Обстріл Харкова
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